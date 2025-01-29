ua en ru
Ср, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві біля метро впали уламки БПЛА росіян

Київ, Середа 29 січня 2025 06:21
UA EN RU
У Києві біля метро впали уламки БПЛА росіян Фото: у Києві фіксують падіння уламків БПЛА противника (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Києві зафіксоване падіння фрагментів російського безпілотника вранці 29 січня. Це сталося біля однієї зі станцій метро після ворожої повітряної атаки на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За словами міського голови, це сталося в Дарницькому районі.

Він додав, що на місце падіння фрагментів ворожої повітряної цілі виїхали екстрені служби.

"Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці. Всі служби прямують на місце", - йдеться в заяві Кличка у Telegram-каналі.

Пізніше він додав, що уламки БПЛА ворога в Дарницькому районі при падінні пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

"Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", - розповів мер столиці.

Атака "Шахедів" та вибух у Києві

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога, й повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони у деяких регіонах на тлі ворожої дронової атаки.

Вже під ранок у Києві було чути вибух, який був достатньо сильним. Перед тим у столиці оголосили тривогу через загрозу дронових атак.

Додамо, о 05:55 у Київській міській військовій адміністрації заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Атака дронів
NEWS
Як Україна може використовувати французькі винищувачі Mirage: пояснення експерта
Як Україна може використовувати французькі винищувачі Mirage: пояснення експерта
DAILY
Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше