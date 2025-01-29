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За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 160 единиц техники, - Генштаб

Фото: армия РФ теряет много техники в войне против Украины (zsu.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 28 на 29 января, российские войска потеряли в боях с Силами обороны на фронте 1670 солдат, систему реактивного залпового огня и 10 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 834 670 (+1670) человек ликвидировано;
  • танков - 9886 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 597 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 22 395 (+29) ед;
  • РСЗО - 1264 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 456 (+57) ед;
  • крылатых ракет - 3054 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 366 (+97) ед;
  • специальной техники - 3721 (+3) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы россиян

Согласно картам Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех у Торецка и Покровска. В то же время, военные КНДР могут прекратить участие в штурмах в Курской области.

В течение ночи российские террористы снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Утром в Киеве прогремел мощный взрыв. Обломки вражеского БпЛА упали на территорию Дарницкого депо.

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