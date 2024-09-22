За добу росіяни втратили на фронті 1500 солдатів і понад 20 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли

Нагадаємо, за даними ISW, на фронті фіксується просування військ агресора у Курській області, а також Харківській та Донецькій областях. ЗСУ відбивають механізовані штурми з великою кількістю техніки.

Минулої ночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед".

Біля Хмельницького лунали вибухи через роботу ППО.

Також армія РФ вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали більше 20 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.