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За добу росіяни втратили на фронті 1500 солдатів і понад 20 танків, - Генштаб

Фото: російська армія втратила 1500 солдатів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 21 на 22 вересня, втрати росіян на фронті становили 1500 солдатів, 52 бойових броньовані машини і дві реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 642 420 (+1500) осіб ліквідовано;
  • танків - 8768 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 222 (+52) од.;
  • артилерійських систем - 18 333 (+63) од.;
  • РСЗВ - 1195 (+2) од.;
  • засоби ППО - 949 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 628 (+67) од.;
  • крилатих ракет - 2595 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 023 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 3144 (+19) од.

В Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

 

Ситуація на фронті та обстріли

Нагадаємо, за даними ISW, на фронті фіксується просування військ агресора у Курській області, а також Харківській та Донецькій областях. ЗСУ відбивають механізовані штурми з великою кількістю техніки.

Минулої ночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед".

Біля Хмельницького лунали вибухи через роботу ППО.

Також армія РФ вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали більше 20 осіб.

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Війна Росії проти України