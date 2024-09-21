Росія запустила "Шахеди", у низці областей оголошено тривогу

Ввечері, 21 вересня, Росія вкотре запустила у бік України дрони типу "Шахед". Через це у низці областей України оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Спершу ворожий безпілотник було помічено о 20:28 в Сумській області. По дрону росіян працювали сили ППО.

Вже о 21:01 загроза застосування "Шахедів" була і для Полтавської області.

Станом на 21:54 БпЛА фіксували на межі Сумської та Полтавської областей (курс дрону південно-західний), а також на півдні Полтавської області (летів курсом на Кременчук).

За даними ПС, о 22:08 загроза застосування дронів існує вже і для Кіровоградської та Черкаської областей.

Згідно останньому наразі повідомленню, о 22:14 загроза застосування БпЛА теперь і в Харківській області.

Оновлено 23:00

Військові повідомляють про загрозу застосування ударних БпЛА у Чернігівській області.

Також існує загроза пуску ударних безпілотників у Херсонській та Миколаївській областях.

Крім того, дрони виявлені у Черкаській області, прямують на Черкаси.

Оновлено 23:15

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування БпЛА у Київській області.

Дрони "Шахед" рухаються з Черкаської вбік Київської області.

Також повідомляється про рух безпілотників у Миколаївській області курсом на південний захід.

Крім того, БпЛА виявлені у Полтавській області, рухаються курсом на південний-захід.

Оновлено 23:23

Повідомляється про загрозу застосування дронів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, нова група ворожих БпЛА зафіксована на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Також "Шахеди" рухаються на півдні Сумської області, курс південно- західний.

На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так: