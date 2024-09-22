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У Хмельницькому та області було чути вибухи, в регіоні фіксували "Шахеди"

Хмельницький, Неділя 22 вересня 2024 03:37
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У Хмельницькому та області було чути вибухи, в регіоні фіксували "Шахеди" Фото: у Хмельницькому пролунали звуки вибухів через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Хмельницький у ніч проти 22 вересня пролунали вибухи. В цей час в області триває повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Зазначається, що вибухи у Хмельницькому було чути близько 03.12. Між тим в хмельницьких пабліках інформували про вибух в області незадовго до цього.

У прес-службі Повітряних сил ЗСУ раніше, близько 02.45, попереджали про можливу роботу протиповітряної оборони у Старокостянтинові Хмельницької області. Це пов'язане із фіксацією "Шахедів" у регіоні.

Так, раніше ударні безпілотники були помічені на півдні Хмельницької області, й ворожі дрони рухалися на захід. А станом на 03.27 фіксувався рух "Шахедів" у Хмельницькій області також на захід.

У Хмельницькому та області було чути вибухи, в регіоні фіксували &quot;Шахеди&quot;

Додамо, за даними моніторингових груп, "Шахед" прямує до Старокостянтинова, й незабаром може бути голосно через роботу ППО.

У Хмельницькому та області було чути вибухи, в регіоні фіксували &quot;Шахеди&quot;

Й скоро про це заявили у Повітряних силах, закликавши місцевих жителів перебувати в укриттях.

"Увага! БпЛА Хмельницька область в районі Старокостянтинова можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!" - йдеться в оголошенні військових о 03.31.

Дронова атака вночі

Нагадаємо, ввечері 21 вересня був зафіксований запуск противником дронів-камікадзе для чергової атаки по Україні. Через "Шахеди" була оголошена повітряна тривога у низці областей.

Приблизно о пів на дванадцяту стало відомо про роботу ППО у Київській області через ворожі безпілотники.

А близько опівночі повітряна тривога була оголошена також у Києві через загрозу "Шахедів". Вона тривала приблизно двадцять п'ять хвилин.

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Хмельницький Хмельницька область Вибухи Атака дронів
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