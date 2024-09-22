ЗСУ відбивають механізовані штурми, а ворог тисне у чотирьох областях: карти ISW

Сили оборони України відбивають ворожі механізовані штурми зі значною кількістю техніки. Фіксується просування російських окупантів поблизу Липців, Куп'янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 22 вересня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська продовжували наступальні дії в Курській області 21 вересня, але без підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно атакували у Глушківському районі, у тому числі біля Нового Путі та Медвежого, але припустили, що атаки в цьому районі стають менш інтенсивними.

Також російські блогери розповідали, що ЗСУ начебто безуспішно атакували в західній частині Любимівки (на схід від Снагості) та в напрямку Камишівки (на північ від Суджі)

Війська РФ нещодавно відбили певну територію в "українському плацдармі" в Курській області. Опубліковані 21 вересня геолокаційні кадри показують, що російські підрозділи просунулися на південь від Камишівки.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ також контратакували поблизу Любимівки і що бої тривають на південний схід від Снагості біля Миколаєво-Дарино та на схід від Кореневого біля Крем’яного.

Речник Північного оперативного командування військ ЗСУ Вадим Мисник повідомив, що війська РФ скинули понад 1300 плануючих бомб на райони Курської області, де діють ЗСУ, і припустив, що російські громадяни були "шоковані" бомбардуванням російської території.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися біля Липців та у Вовчанську Харківської області 21 вересня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, показують, що війська РФ просунулися в межах дачного району на захід від Глибокого.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ 21 вересня повідомили, що біля Глибокого два російські мотоцикли намагалися дістатися до передових позицій російського 11-го танкового полку, але підірвалися.

Командир українського батальйону, який діяв на Харківському напрямку, повідомив, що окупанти розгорнули невизначені чеченські елементи "Ахмат", щоб змусити російські сили наступати, і що "ахматівцям" дозволено примушувати російських солдат до боротьби, застосовувати покарання та навіть страчувати.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ, ймовірно, захопили Кислівку (на південний схід від Куп’янська) і, як повідомляється, захопили Невське (на північний захід від Кремінної).

Геолокаційні кадри від 20 вересня показують, що окупанти просунулися до позиції на захід від Кислівки, що свідчить про те, що вони, ймовірно, захопили селице, йдеться у звіті.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також захопили Невське, посилаючись на геолокаційні кадри від 21 вересня, на яких видно триколор на будівлі в центрі Невського.

Однак, зауважують в ISW, на кадрах не видно російських солдатів у селі, тому незрозуміло, чи війська РФ зберігають сили чи навіть фізично присутні в Невському.

21 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти зосередили наступ у районі Невського.

Відомий російський "воєнкор", який також стверджував, що війська РФ захопили Невське, визнав, що незрозуміло, чи російські війська окупували село, наступаючи зі сходу чи півночі.

Інші російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися до Невського, але не заявляли про захоплення села.

Російський "воєнкор" також заявив, що бої тривають у північній частині Макіївки (на північний захід від Кремінної) після того, як інший блогер заявив, що війська РФ захопили населений пункт станом на 20 вересня.

Війська РФ також продовжували атаки поблизу Синьківки, біля Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, Дружелюбівки, Чернещини, Новосадового, Зарічного, Греківки та біля Торського 20 і 21 вересня.

Операція №3 - Донецька область

Повідомляється, що 20 і 21 вересня російські окупанти продовжували наступальні операції на південний схід від Сіверська в районі Вимки, але без просування.

20 і 21 вересня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, але також не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували поблизу Часового Яру, Калинівки, у напрямку Майського, біля Іванівського, Андріївки та поблизу Білої Гори.

Заступник командира бригади ЗСУ, яка діяла на напрямку Часового Яру, повідомив, що російська піхота здебільшого атакує на цьому напрямку на баггі, мотоциклах та всюдиходах через значні втрати російської військової техніки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 вересня, показують, що російські загарбники незначно просунулися в центрі Торецька та центральній частині Леонідівки (на південний захід від Торецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися вздовж вулиць Дружби та Івана Карабиця в центрі Торецька.

20 і 21 вересня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Дачного, поблизу самого Торецька, в районі Неліпівки та в напрямку Щербинівки.

Війська РФ продовжували наступальні операції на схід і південний схід від Покровська, але 21 вересня не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські блогери стверджували, що путінські війська начебто просунулися вздовж фронту шириною 2,3 км і глибиною до 1,24 км на захід і південний захід від Гродівки та досягла східної околиці Миколаївки (безпосередньо на захід від Гродівки).

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися до 850 метрів на захід від Українська та захопили шахту "Селидівська" безпосередньо на захід від цього населеного пункту. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти продовжували наступальні операції в районах Воздвиженки, Новоторецького, Зеленого Поля, Красного Яру та Гродівки, в районі Новогродівки, Сухого Яру, Маринівки, Михайлівки, Селидового, Миролюбівки, Лисівки, Желанне Перше, Цукуриного та Гірника 20 і 21 вересня.

Російське джерело ISW 20 вересня розповіло, що війська РФ припинили фронтальний обстріл українських позицій на сході України та наразі зосереджені на оточенні позицій ЗСУ з метою захоплення території, зокрема поблизу Гірника та Селидового.

Війська РФ нещодавно здійснили посилений механізований штурм на захід від міста Донецьк і продовжили наступальні дії в цьому районі 21 вересня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Українська бригада, яка діяла на Курахівському напрямку, 20 вересня опублікувала геолокаційні кадри, на яких видно, як війська РФ ведуть посилений батальйонний механізований штурм поблизу Максимільянівки 19 вересня, і повідомила, що окупанти застосували 52 одиниць бронетехніки в 24 спробах прориву позицій ЗСУ.

Українська бригада повідомила, що знищила 8 танків і БМП, 4 БТРи, 1 БТР МТ-ЛБ, мотоцикл і пошкодила 4 БМП.

В ISW зазначають, що російське командування може вважати, що продовження відносно великих механізованих штурмів у цьому районі дозволить військам РФ просунутися далі швидко в напрямку Курахового, незважаючи на регулярну неспроможність російських військових провести ефективні механізовані штурми.

"ISW ще не знайшло доказів того, що російські сили просунулися під час механізованого штурму розміром у батальйон поблизу Максимільянівки", - додали експерти у своєму звіті.

20 і 21 вересня російські окупати вели наступальні дії в районі Георгіївки та Олександрівки, а також у напрямку Дальнього.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк і здійснили механізований наступ у цьому районі розміром у батальйон.

На відео з геолокацією від 20 вересня видно, як повідомляється, частини російської 5-ї танкової бригади, які просуваються на північний схід від Пречистівки (на захід від Вугледара) під час механізованого штурму розміром у взвод.

Українська бригада, яка діє на південний захід від Донецька, 21 вересня опублікувала кадри, на яких видно, як ЗСУ відбивають механізовану російську атаку розміром у батальйон біля Костянтинівки в невстановлений день, і повідомила, що війська РФ використали під час штурму 35 одиниць бронетехніки і 9 танків.

Українська бригада повідомила, що під час механізованого штурму чисельністю в батальйон знищила 5 російських БТРів.

В ISW зазначають, що поки не мають підтвердження того, що російські війська просунулися під час механізованого штурму розміром у батальйон біля Костянтинівки.

20 і 21 вересня російські окупанти продовжували наступальні дії біля Костянтинівки, Катеринівки, Богоявленки, Вугледара, Новоукраїнки та Пречистівки.

Українські та російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 21 вересня.

21 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поширив супутникові зображення кількох російських матеріально-технічних об'єктів у районі Бердянськ-Маріуполь, та заявив, що ЗСУ завдали ударів по цих об'єктах.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ повідомили 21 вересня, що російські окупанти атакували поблизу Гуляйполя.

20 і 21 вересня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного, Новоандріївки, Новоандріївки, Лобкового та Малої Токмачки.

Окупаційний "чиновник" Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські системи ППО начебто збили дві українські керовані авіаційні бомби, які рухалися у бік окупованого Токмака.

20 і 21 вересня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої.

Російські "воєнкори" стверджували, що 21 вересня війська РФ начебто перехопили кілька українських ракет над окупованим Кримом.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 21 вересня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що понад половина з них відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках. При цьому на Покровському напрямку, попередньо, за день було знешкоджено 460 окупантів, з них 188 - безповоротно.