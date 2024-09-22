За сутки россияне потеряли на фронте 1500 солдат и более 20 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы

Напомним, по данным ISW, на фронте фиксируется продвижение войск агрессора в Курской области, а также Харьковской и Донецкой областях. ВСУ отражают механизированные штурмы с большим количеством техники.

Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед".

Возле Хмельницкого звучали взрывы из-за работы ПВО.

Также армия РФ ударила управляемыми авиационными бомбами по Харькову. В результате атаки пострадали более 20 человек.

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