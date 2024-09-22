За добу росіяни втратили на фронті 1500 солдатів і понад 20 танків, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 вересня, втрати росіян на фронті становили 1500 солдатів, 52 бойових броньовані машини і дві реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

В Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

Нагадаємо, за даними ISW, на фронті фіксується просування військ агресора у Курській області, а також Харківській та Донецькій областях. ЗСУ відбивають механізовані штурми з великою кількістю техніки.

Минулої ночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед".

Біля Хмельницького лунали вибухи через роботу ППО.

Також армія РФ вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали більше 20 осіб.

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