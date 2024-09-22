ua en ru
Нд, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу росіяни втратили на фронті 1500 солдатів і понад 20 танків, - Генштаб

Неділя 22 вересня 2024 07:37
UA EN RU
За добу росіяни втратили на фронті 1500 солдатів і понад 20 танків, - Генштаб Фото: російська армія втратила 1500 солдатів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 21 на 22 вересня, втрати росіян на фронті становили 1500 солдатів, 52 бойових броньовані машини і дві реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 642 420 (+1500) осіб ліквідовано;
  • танків - 8768 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 222 (+52) од.;
  • артилерійських систем - 18 333 (+63) од.;
  • РСЗВ - 1195 (+2) од.;
  • засоби ППО - 949 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 628 (+67) од.;
  • крилатих ракет - 2595 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 023 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 3144 (+19) од.

В Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

За добу росіяни втратили на фронті 1500 солдатів і понад 20 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли

Нагадаємо, за даними ISW, на фронті фіксується просування військ агресора у Курській області, а також Харківській та Донецькій областях. ЗСУ відбивають механізовані штурми з великою кількістю техніки.

Минулої ночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед".

Біля Хмельницького лунали вибухи через роботу ППО.

Також армія РФ вдарила керованими авіаційними бомбами по Харкову. Внаслідок атаки постраждали більше 20 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади