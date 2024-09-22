За сутки россияне потеряли на фронте 1500 солдат и более 20 танков, - Генштаб
За последние сутки с 21 на 22 сентября, потери россиян на фронте составили 1500 солдат, 52 боевые бронированные машины и две реактивные системы залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 642 420 (+1500) человек ликвидировано;
- танков - 8768 (+22) ед;
- боевых бронированных машин - 17 222 (+52) ед;
- артиллерийских систем - 18 333 (+63) ед;
- РСЗО - 1195 (+2) ед;
- средства ПВО - 949 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 628 (+67) ед;
- крылатых ракет - 2595 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 023 (+57) ед;
- специальной техники - 3144 (+19) ед.
В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
Ситуация на фронте и обстрелы
Напомним, по данным ISW, на фронте фиксируется продвижение войск агрессора в Курской области, а также Харьковской и Донецкой областях. ВСУ отражают механизированные штурмы с большим количеством техники.
Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед".
Возле Хмельницкого звучали взрывы из-за работы ПВО.
Также армия РФ ударила управляемыми авиационными бомбами по Харькову. В результате атаки пострадали более 20 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.