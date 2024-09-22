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За сутки россияне потеряли на фронте 1500 солдат и более 20 танков, - Генштаб

Воскресенье 22 сентября 2024 07:37
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За сутки россияне потеряли на фронте 1500 солдат и более 20 танков, - Генштаб Фото: российская армия потеряла 1500 солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 21 на 22 сентября, потери россиян на фронте составили 1500 солдат, 52 боевые бронированные машины и две реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 642 420 (+1500) человек ликвидировано;
  • танков - 8768 (+22) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 222 (+52) ед;
  • артиллерийских систем - 18 333 (+63) ед;
  • РСЗО - 1195 (+2) ед;
  • средства ПВО - 949 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 628 (+67) ед;
  • крылатых ракет - 2595 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 023 (+57) ед;
  • специальной техники - 3144 (+19) ед.

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

За сутки россияне потеряли на фронте 1500 солдат и более 20 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы

Напомним, по данным ISW, на фронте фиксируется продвижение войск агрессора в Курской области, а также Харьковской и Донецкой областях. ВСУ отражают механизированные штурмы с большим количеством техники.

Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед".

Возле Хмельницкого звучали взрывы из-за работы ПВО.

Также армия РФ ударила управляемыми авиационными бомбами по Харькову. В результате атаки пострадали более 20 человек.

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