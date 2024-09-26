За добу росіяни втратили на фронті 1400 солдатів і 67 БПЛА, - Генштаб
За останню добу з 25 на 26 вересня, росіяни втратили на фронті 1400 солдатів, 44 ББМ та понад 70 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 647 800 (+1400) осіб ліквідовано;
- танків - 8825 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 17 348 (+44) од.;
- артилерійських систем - 18 620 (+71) од.;
- РСЗВ - 1199 од.;
- засоби ППО - 959 (+7) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 946 (+67) од.;
- крилатих ракет - 2599 (+4) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25 353 (+105) од.;
- спеціальної техніки - 3190 (+22) од.
Ситуація на фронті та обстріли
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відвоювали позиції у Вовчанську Харківської області. Натомість загарбники мали успіх біля Вугледару.
Напередодні пізно ввечері росіяни обстріляли керованими авіабомбами Запоріжжя. Поранені восьмеро людей.
Крім того, Україну масштабно атакували ворожі дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок і сталася розгерметизація газової труби.
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