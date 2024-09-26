Обстріл Запоріжжя: через удар РФ поранені сім людей, серед яких дитина

Через обстріл Запоріжжя, скоєний російськими окупантами вчора пізно ввечері, були поранені сім людей, серед яких також підліток. Противник поцілив по житловій забудові та території підприємства.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Чиновник уточнив, що у місті поранення дістали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Як розповів керівник ОВА, війська РФ при атаці по Запоріжжю поцілили по житловій забудові та території одного з підприємств. "Понівечені приватні та багатоквартирний будинки", - передав Федоров. Він додав, що на місцях "прильотів" ведеться робота спеціалістів ДСНС "Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань", - розповів керівник Запорізької ОВА. Наслідки російського удару по Запоріжжю (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)