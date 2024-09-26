ЗСУ відвойовують позиції у Вовчанську, а ворог просунувся в районі Вугледара: карти ISW

Українські захисники продовжували відвойовувати позиції у Вовчанську в рамках контратакуючих дій. Російські загарбники наступали під Кремінною, Торецьком, Покровськом, та просунулися в межах та навколо Вугледара.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

25 вересня українські воїни продовжували наступальні дії в Глушковському районі Курської області, але підтвердженого просування тут не було.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто відбили українські атаки на південь і південний захід від Глушкового поблизу Нового Путі та Веселого.

ЗСУ 25 вересня продовжували наступальні дії на окраїнах "українського плацдарму" в Курській області, але - без підтвердженого просування.

Як стверджували російські джерела, бої тривали поблизу Краснооктябрьского, біля Любимівки, Даріно, Миколаєво-Даріно, Ольговки та біля Плехова.

25 вересня війська РФ продовжили контратаки вздовж "українського виступу" в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України продовжували відвойовувати позиції у Вовчанську Харківської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 вересня, вказують на те, що українські захисники відновили позиції в межах Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Також ЗСУ наступали у північно-східній частині Вовчанська з боку Тихого вулицями Щорса і Свердлова.

Російські "воєнкори" здебільшого визнали повернення під контроль ЗСУ Агрегатного заводу у Вовчанську, але стверджували, що українські сили змогли взяти завод начебто з відносною легкістю, оскільки війська РФ вийшли з цього району, а завод був здебільшого зруйнований через удари.

Українські військові джерела повідомили, що українська операція з деокупації заводу була результатом ретельного планування і тривала тиждень.

"Воєнкори" також стверджували, що ЗСУ проводили контратаки у Вовчанську та навколо нього, а також поблизу Глибокого та Липців..

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували побизу Вовчанська та Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 24 і 25 вересня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22, 24 і 25 вересня, вказують на те, що окупанти просунулися на захід вздовж траси O-130505 на північний захід Макіївки та на захід до вулиці Леніна в центрі Невського.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни атакували в районі Синьківки, біля Кругляківки та Піщаного, біля Глушківки, Лозової, Стельмахівки, Макіївки, Новосадового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Зарічного, Тернів, Греківки та Торського 24 і 25 вересня.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 25 вересня заявив, що російські підрозбіли просуваються до річки Оскіл (на південний схід від Куп'янська).

Операція №3 - Донецька область

25 вересня російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Верхньокам’янського, але без просування.

25 вересня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, але також -просування не мали.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просуваються в районі "Клешні" на північний захід від Кліщіївки та у напрямку Ступочок на південь від Часів Яру, хоча в ISW не спостерігали просування росіян у цих районах.

У Генштабі ЗСУ інформували, що російські окупанти атакували в районі Калинівки, Григорівки та Міньківки, біля Кліщіївки, біля Ступочок і Білої Гори.

Російські загарбники останнім часом незначно просувалися на Торецькому напрямку. На геолокаційних кадрах від 24 вересня видно, що окупанти просувалися вулицею Волі в північно-західній частині Північного.

24 і 25 вересня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ ведуть бої на вулиці Лісовій у Торецьку в умовах інтенсивних вуличних боїв.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували поблизу Торецька, біля Нью-Йорка, Нелипівки та у напрямку Щербинівки.

Російські загарбники незначно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ просунулися на північ від Цукуриного, а російські блогери стверджували про просування далі на північ і схід від н.п.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ також просунулися далі на південь від Селидового, на схід від Желанне Друге, а також поблизу Невельського та Українська.

Російські блогери стверджували, що путінські війська начебто витісняють ЗСУ з району Невельське - Желанне Перше - Желанне Друге, та що війська РФ захопили Миколаївку та готуються до подальших наступальних операцій проти Мирнограда.

24 і 25 вересня російські окупанти також продовжували наступальні дії в районах Зеленого Поля, Новоторецького і Воздвиженки, Красного Яру, Лисівки, Новогродівки, Маринівки і Гірника.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що окупанти зруйнували два з трьох мостів у Покровську, і заявив, що російські війська обстрілюють дороги, що ведуть з міста.

Повідомляється, що війська РФ захопили Гостре під час продовження наступальних операцій на захід від Донецька 25 вересня.

Російські блогери стверджували, що путінські війська також просунулися далі на захід від Гостра та поблизу Красногорівки, та намагаються тактично оточити обмежені українські сили, які діють біля ставка між Красногорівкою та Георгіївкою.

Війська РФ також продовжували атакували поблизу Катеринівки, Георгіївки та Дальнього 24 і 25 вересня.

Повідомляється, що російські загарбники просунулися в межах та навколо Вугледара.

Російські блогери стверджували 24 і 25 вересня, що війська РФ захопили вулицю Десантників, 13 у східній частині Вугледара та продовжували наступ на західному та східному флангах міста, у тому числі просунувшись на 1,5 км на східній околиці Вугледара та на 2 км вглиб уздовж фронту завширшки 4 км на північ від Пречистівки (на захід від Вугледара).

"Воєнкор" розповідав, що шахта "Південнодонбаська" №1 на північний схід від Вугледару та територія на схід від шахти є спірною "сірою" зоною, але український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що росіяни, ймовірно, захопили саму шахту, просунулися впритул до східної околиці Вугледара, а також просунулися на північ від річки Кашлагаш на захід від Вугледара.

Командир загону безпілотників ЗСУ, який діяв поблизу Вугледара, заявив, що окупанти припинили прямий штурм Вугледара і натомість ведуть одночасні наступальні дії на флангах Вугледара з Павлівки, Пречистівки та Водяного.

Російські та деякі західні джерела заявили, що частини гарнізону ЗСУ, які захищали Вугледар, начебто почали відступати від міста, хоча українські офіційні особи не коментували ці заяви, й у ISW не можуть незалежно підтвердити такі заяви.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 25 вересня.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 25 вересня на заході Запорізької області в районі Новоандріївки та Кам’янського, але підтверджених змін на лінії фронту не було

Повідомляється, що 25 вересня ЗСУ завдали удару з HIMARS по російському командному пункту в невизначеному місці в окупованій частині Запорізької області.

24 і 25 вересня у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти кілька разів атакували на Херсонському напрямку, ймовірно, в районі східного берега та островів у дельті річки Дніпро, йдеться у звіті аналітиків.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 25 вересня розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти продовжують спроби зламати оборону ЗСУ у Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку.

Додамо, раніше представник ГУР Міноборони розповів, що під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську вдалося взяти в полон близько двох десятків окупантів.