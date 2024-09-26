За сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат и 67 БПЛА, - Генштаб
За последние сутки с 25 на 26 сентября, россияне потеряли на фронте 1400 солдат, 44 ББМ и более 70 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 647 800 (+1400) человек ликвидировано;
- танков - 8825 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 17 348 (+44) ед;
- артиллерийских систем - 18 620 (+71) ед;
- РСЗО - 1199 ед;
- средства ПВО - 959 (+7) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) ед;
- крылатых ракет - 2599 (+4) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) ед;
- специальной техники - 3190 (+22) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
Напомним, по данным ISW, Силы обороны отвоевали позиции в Волчанске Харьковской области. Однако захватчики имели успех вблизи Угледара.
Накануне поздно вечером россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Запорожье. Ранены восемь человек.
Кроме того, Украину масштабно атаковали вражеские дроны типа "Шахед". В Киеве из-за падения обломков поврежден жилой дом и произошла разгерметизация газовой трубы.
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