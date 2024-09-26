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За сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат и 67 БПЛА, - Генштаб

Четверг 26 сентября 2024 08:04
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За сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат и 67 БПЛА, - Генштаб Фото: россияне продолжают нести большие потери в войне в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 25 на 26 сентября, россияне потеряли на фронте 1400 солдат, 44 ББМ и более 70 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 647 800 (+1400) человек ликвидировано;
  • танков - 8825 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 348 (+44) ед;
  • артиллерийских систем - 18 620 (+71) ед;
  • РСЗО - 1199 ед;
  • средства ПВО - 959 (+7) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) ед;
  • крылатых ракет - 2599 (+4) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) ед;
  • специальной техники - 3190 (+22) ед.

За сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат и 67 БПЛА, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы

Напомним, по данным ISW, Силы обороны отвоевали позиции в Волчанске Харьковской области. Однако захватчики имели успех вблизи Угледара.

Накануне поздно вечером россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Запорожье. Ранены восемь человек.

Кроме того, Украину масштабно атаковали вражеские дроны типа "Шахед". В Киеве из-за падения обломков поврежден жилой дом и произошла разгерметизация газовой трубы.

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