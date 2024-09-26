За сутки россияне потеряли на фронте 1400 солдат и 67 БПЛА, - Генштаб

За последние сутки с 25 на 26 сентября, россияне потеряли на фронте 1400 солдат, 44 ББМ и более 70 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

Напомним, по данным ISW, Силы обороны отвоевали позиции в Волчанске Харьковской области. Однако захватчики имели успех вблизи Угледара.

Накануне поздно вечером россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Запорожье. Ранены восемь человек.

Кроме того, Украину масштабно атаковали вражеские дроны типа "Шахед". В Киеве из-за падения обломков поврежден жилой дом и произошла разгерметизация газовой трубы.

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