За добу росіяни втратили на фронті 1320 солдатів і близько 150 одиниць техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті й ракетна атака росіян

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на трьох напрямках, а ЗСУ просунулися біля Торецька в Донецькій області.

Вночі агресор знову атакував Україну ударними дронами типу "Шахед".

Один з ворожих БпЛА атакував Харків. У місті спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.

Також агресор вдарив дронами-камікадзе по Садівській громаді у Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

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