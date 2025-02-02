Удар "Шахеда" по Харкову: на цивільному підприємстві спалахнула сильна пожежа (відео, фото)

Російські загарбники атакували ударним безпілотником цієї ночі цивільне підприємство у Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

"О 23:50 (1 лютого) Росія завдала удару по цивільному підприємству в Слобідському районі (Харкова). А саме було влучання по підприємству, що здійснює виготовлення одягу", - розповів він.

Внаслідок вибуху після ворожої атаки відбулась пожежа площею близько 2 тисяч квадратних метрів.

"Станом на зараз інформації про травмованих осіб на цьому підприємстві немає", - поінформував представник облпрокуратури.

За попередніми даними, для повітряної атаки на Харків росіяни застосували БПЛА "Шахед" або "Гєрань".

"За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України", - додав Чубенко.

Також в облпрокуратурі показали відео наслідків дронового удару по харківському підприємству цієї ночі.

Крім того, кадри ліквідації пожежі у Харкові оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники розповіли, що о 01:27 пожежу було локалізовано, й нині триває її ліквідація.

"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 45 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними постраждалих немає", - додали у Службі.

Представник Сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Харківській області Євген Василенко розповів "Суспільне", що ворог влучив у виробничо-складській будівлі, після чого сталася масштабна пожежа.

"Горять текстильні вироби, сировина з поліефіру", - сказав він.

Також у ДСНС зауважили, що рятувальникам вдалося оперативно зупинити поширення вогню.

Наслідки дронового удару РФ по підприємству в Харкові у ніч проти 2 лютого, через що виникла сильна пожежа (фото: Суспільне)

Атака "Шахедів" у ніч проти 2 лютого

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні російські окупанти запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе для чергової повітряної атаки. У Київській області, зокрема, тривала робота ППО через фіксацію БПЛА ворога.

Близько опівночі у Харкові на тлі дронової атаки пролунав вибух - було влучання у Слобідському районі міста.

Також повідомлялося, що війська РФ завдали удару "Шахедом" по Садівській громаді під Сумами, і в результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки.