Росіяни вдарили "Шахедом" по громаді під Сумами, пошкоджені житлові будинки
Російські загарбники завдали цієї ночі повітряного удару по Садівській громаді під Сумами, застосувавши для атаки ударний безпілотник типу "Шахед". В результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні вночі ворог атакував БПЛА "Шахед" Садівську громаду", - йдеться в публікації ОВА в Telegram-каналі.
В адміністрації поінформували, що за попередніми даними, внаслідок дронового удару противника у населеному пункті обійшлося без постраждалих та жертв.
Через ворожу повітряну атаку були пошкоджені житлові будинки (вікна, фасади, покрівлі).
В ОВА додали, що на місці удару працюють відповідні служби, наслідки дронового удару уточнюються.
Крім того, в адміністрації оприлюднили фото з місця російської атаки безпілотником по Садівській громаді у ніч проти 2 лютого.
Додамо, близько опівночі в сумських пабліках писали про вибух, який було чути в районі міста. Це відбулося на тлі ворожої "Шахедної" атаки цієї ночі.
Довідка: адміністративним центом Садівської сільської громади в Сумському районі є село Сад. За даними з відкритих джерел ще станом на 2020 рік, населення складає понад 10 тисяч мешканців.
Село Сад розташоване практично на околиці Сум на південний захід від міста.
Нічна атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч проти 2 лютого запустили у бік України кілька груп ударних безпілотників для чергової повітряної атаки. Вже відомо про роботу ППО у Київській області, де фіксували БПЛА противника.
Нагадаємо також, у Харкові на тлі дронової атаки пролунав вибух. Місцева влада розповіла, що було зафіксоване влучання у Слобідському районі міста.
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