Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Російські загарбники вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші групи ворожих безпілотників зайшли у повітряний простір країни о 21:27 та рухалися курсом на Суми.
О 21:48 військові повідомили про захід у Сумську область нових груп БпЛА.
О 22:35 ворожі дрони рухалися через Сумську в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.
О 23:21 повідомлялося про рух "Шахедів" у передмісті Миргорода Полтавської області.
О 23:48 військові повідомили про входження нових груп ударних БпЛА з півдня через Херсонську область.
Станом на 23:47 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Повітряні атаки Росії
Вранці 1 лютого російські терористи вдарили ракетами по Харківській та Полтавській областях.
Одна з ракет поцілила в багатоквартирний житловий будинок у Полтаві. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 11 людей.
Крім того, в місті Суджа Курської області російська армія вдарила по будівлі школи-інтернату.
Станом на даний момент, внаслідок атаки загинули 4 людини. Рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.