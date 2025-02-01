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Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Субота 01 лютого 2025 23:19
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Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: росіяни запускають по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники вкотре запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи ворожих безпілотників зайшли у повітряний простір країни о 21:27 та рухалися курсом на Суми.

О 21:48 військові повідомили про захід у Сумську область нових груп БпЛА.

О 22:35 ворожі дрони рухалися через Сумську в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

О 23:21 повідомлялося про рух "Шахедів" у передмісті Миргорода Полтавської області.

О 23:48 військові повідомили про входження нових груп ударних БпЛА з півдня через Херсонську область.

Станом на 23:47 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують російські дрони-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки Росії

Вранці 1 лютого російські терористи вдарили ракетами по Харківській та Полтавській областях.

Одна з ракет поцілила в багатоквартирний житловий будинок у Полтаві. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 11 людей.

Крім того, в місті Суджа Курської області російська армія вдарила по будівлі школи-інтернату.

Станом на даний момент, внаслідок атаки загинули 4 людини. Рятувальна операція триває, кількість жертв може зрости.

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