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За сутки россияне потеряли на фронте 1320 солдат и около 150 единиц техники, - ВСУ

Фото: россияне теряют много техники и личного состава на войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 1 на 2 февраля, российские войска потеряли на войне с Украиной 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 840 360 (+1320) человек ликвидировано;
  • танков - 9908 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 667 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 22 538 (+45) ед;
  • РСЗО - 1267 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 793 (+99) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 709 (+80) ед;
  • специальной техники - 3729 (+2) ед.

Ситуация на фронте и ракетная атака россиян

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на трех направлениях, а ВСУ отбили часть позиций вблизи Торецка в Донецкой области.

Минувшей ночью агрессор снова атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед".

Один из вражеских БпЛА атаковал Харьков. В городе вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

Также агрессор ударил дронами-камикадзе по Садовской общине в Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.

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Война в Украине