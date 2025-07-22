За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Повітряні удари Росії

За минулу добу на фронті сталося 140 боїв. Найбільш активні бойові дії відбуваються у районі Покровська.

Тим часом загарбники не припиняють обстріли тилових населених пунктів України.

Так, в ніч на 22 липня агресор обстріляв ударними дронами Одесу.

В місті пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна у багатоповерхівках та загорілися автомобілі.

Є постраждалі серед цивільного населення.

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