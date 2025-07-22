За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 липня, російська армія втратила на фронті 1090 солдатів, танк, РСЗВ і 43 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2025 року орієнтовно становлять:
За минулу добу на фронті сталося 140 боїв. Найбільш активні бойові дії відбуваються у районі Покровська.
Тим часом загарбники не припиняють обстріли тилових населених пунктів України.
Так, в ніч на 22 липня агресор обстріляв ударними дронами Одесу.
В місті пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна у багатоповерхівках та загорілися автомобілі.
Є постраждалі серед цивільного населення.
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