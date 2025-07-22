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За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб

Фото:
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 21 на 22 июля, российская армия потеряла на фронте 1090 солдат, танк, РСЗО и 43 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 044 250 (+1090) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 038 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 035 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 30 680 (+43) ед;
  • РСЗО - 1445 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1199 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 437 (+256) ед;
  • крылатых ракет - 3533 (+18) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 953 (+94) ед;
  • специальной техники - 3935 (+1) ед.

Воздушные удары России

За минувшие сутки на фронте произошли 140 боев. Наиболее активные боевые действия происходят в районе Покровска.

Тем временем захватчики не прекращают обстрелы тыловых населенных пунктов Украины.

Так, в ночь на 22 июля агрессор обстрелял ударными дронами Одессу.

В городе повреждена инфраструктура, выбиты окна во многоэтажках и загорелись автомобили.

Есть пострадавшие среди гражданского населения.

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