За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб

Воздушные удары России

За минувшие сутки на фронте произошли 140 боев. Наиболее активные боевые действия происходят в районе Покровска.

Тем временем захватчики не прекращают обстрелы тыловых населенных пунктов Украины.

Так, в ночь на 22 июля агрессор обстрелял ударными дронами Одессу.

В городе повреждена инфраструктура, выбиты окна во многоэтажках и загорелись автомобили.

Есть пострадавшие среди гражданского населения.

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