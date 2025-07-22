На фронті за добу майже 140 боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок

Станом на 22:00, 21 липня, на фронті протягом доби відбулося 139 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

У Генштабі поінформували, що ворог завдав одного масованого ракетного удару двадцятьма чотирма ракетами та сорок п’ять авіаційних ударів, скинувши шістдесят одну керовану авіаційну бомбу. Також використав для ударів 1251 дронів-камікадзе та здійснив 3145 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, ще одне боєзіткнення не вщухає до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб та здійснив 177 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали чотири атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка та Кутьківка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку українські зупинили воїни вісімнадцять штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив сорок три наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено вісімдесят одного окупанта, з яких сорок шість - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили п’ять безпілотних літальних апаратів, а також уразили одну ворожу гармату", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. Досі тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників у районі Кам’янського, проте підрозділи Сил оборони успішно відбили ворожий натиск. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами в бік населеного пункту Придніпровське. Противник успіху не мав.