За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 липня, російська армія втратила на фронті 1090 солдатів, танк, РСЗВ і 43 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Повітряні удари Росії

За минулу добу на фронті сталося 140 боїв. Найбільш активні бойові дії відбуваються у районі Покровська.

Тим часом загарбники не припиняють обстріли тилових населених пунктів України.

Так, в ніч на 22 липня агресор обстріляв ударними дронами Одесу.

В місті пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна у багатоповерхівках та загорілися автомобілі.

Є постраждалі серед цивільного населення.

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