За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За останню добу з 21 на 22 липня, російська армія втратила на фронті 1090 солдатів, танк, РСЗВ і 43 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 044 250 (+1090) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 038 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 23 035 (+7) од.;
- артилерійських систем - 30 680 (+43) од.;
- РСЗВ - 1445 (+1) од.;
- засоби ППО - 1199 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 437 (+256) од.;
- крилатих ракет - 3533 (+18) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 55 953 (+94) од.;
- спеціальної техніки - 3935 (+1) од.
Повітряні удари Росії
За минулу добу на фронті сталося 140 боїв. Найбільш активні бойові дії відбуваються у районі Покровська.
Тим часом загарбники не припиняють обстріли тилових населених пунктів України.
Так, в ніч на 22 липня агресор обстріляв ударними дронами Одесу.
В місті пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна у багатоповерхівках та загорілися автомобілі.
Є постраждалі серед цивільного населення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.