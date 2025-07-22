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За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Вівторок 22 липня 2025 07:33
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За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото:
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 21 на 22 липня, російська армія втратила на фронті 1090 солдатів, танк, РСЗВ і 43 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 044 250 (+1090) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 038 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 035 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 30 680 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1445 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1199 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 437 (+256) од.;
  • крилатих ракет - 3533 (+18) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 55 953 (+94) од.;
  • спеціальної техніки - 3935 (+1) од.

За добу росіяни втратили на фронті 1090 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Повітряні удари Росії

За минулу добу на фронті сталося 140 боїв. Найбільш активні бойові дії відбуваються у районі Покровська.

Тим часом загарбники не припиняють обстріли тилових населених пунктів України.

Так, в ніч на 22 липня агресор обстріляв ударними дронами Одесу.

В місті пошкоджено інфраструктуру, вибито вікна у багатоповерхівках та загорілися автомобілі.

Є постраждалі серед цивільного населення.

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