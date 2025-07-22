ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб

Вторник 22 июля 2025 07:33
UA EN RU
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб Фото:
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 21 на 22 июля, российская армия потеряла на фронте 1090 солдат, танк, РСЗО и 43 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 044 250 (+1090) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 038 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 035 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 30 680 (+43) ед;
  • РСЗО - 1445 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1199 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 437 (+256) ед;
  • крылатых ракет - 3533 (+18) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 953 (+94) ед;
  • специальной техники - 3935 (+1) ед.

За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб

Воздушные удары России

За минувшие сутки на фронте произошли 140 боев. Наиболее активные боевые действия происходят в районе Покровска.

Тем временем захватчики не прекращают обстрелы тыловых населенных пунктов Украины.

Так, в ночь на 22 июля агрессор обстрелял ударными дронами Одессу.

В городе повреждена инфраструктура, выбиты окна во многоэтажках и загорелись автомобили.

Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе