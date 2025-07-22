За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки с 21 на 22 июля, российская армия потеряла на фронте 1090 солдат, танк, РСЗО и 43 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 044 250 (+1090) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 038 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 035 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 30 680 (+43) ед;
- РСЗО - 1445 (+1) ед;
- средства ПВО - 1199 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 437 (+256) ед;
- крылатых ракет - 3533 (+18) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 55 953 (+94) ед;
- специальной техники - 3935 (+1) ед.
Воздушные удары России
За минувшие сутки на фронте произошли 140 боев. Наиболее активные боевые действия происходят в районе Покровска.
Тем временем захватчики не прекращают обстрелы тыловых населенных пунктов Украины.
Так, в ночь на 22 июля агрессор обстрелял ударными дронами Одессу.
В городе повреждена инфраструктура, выбиты окна во многоэтажках и загорелись автомобили.
Есть пострадавшие среди гражданского населения.
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