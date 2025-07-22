За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 21 на 22 июля, российская армия потеряла на фронте 1090 солдат, танк, РСЗО и 43 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Воздушные удары России

За минувшие сутки на фронте произошли 140 боев. Наиболее активные боевые действия происходят в районе Покровска.

Тем временем захватчики не прекращают обстрелы тыловых населенных пунктов Украины.

Так, в ночь на 22 июля агрессор обстрелял ударными дронами Одессу.

В городе повреждена инфраструктура, выбиты окна во многоэтажках и загорелись автомобили.

Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.