За добу росіяни втратили на фронті 1070 солдатів і 12 танків, - Генштаб
За добу з 15 на 16 грудня, армія Росії втратила на фронті 1070 солдатів, 29 бойових броньованих машин і 16 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 763 510 (+1070) осіб ліквідовано;
- танків - 9563 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 19 736 (+29) од.;
- артилерійських систем - 21 151 (+23) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1025 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 372 (+16) од.;
- крилатих ракет - 2943 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 31 480 (+82) од.;
- спеціальної техніки - 3650 (+2) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки
За даними Інституту вивчення війни (ISW), впродовж минулої доби росіяни просунулися на чотирьох напрямках у Донецькій області.
Також загарбники покращили реалізацію штурмів на позиції ЗСУ, але до ідеального результату їм ще далеко.
Минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
Близько 7:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення до міста ударних БпЛА.
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