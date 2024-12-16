За сутки россияне потеряли на фронте 1070 солдат и 12 танков, - Генштаб
За сутки с 15 на 16 декабря, армия России потеряла на фронте 1070 солдат, 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 763 510 (+1070) человек ликвидировано;
- танков - 9563 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 19 736 (+29) ед.;
- артиллерийских систем - 21 151 (+23) ед.;
- РСЗО - 1256 ед.;
- средства ПВО - 1025 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 372 (+16) ед.;
- крылатых ракет - 2943 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 480 (+82) ед.;
- специальной техники - 3650 (+2) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки
По данным Института изучения войны (ISW), на протяжении прошлых суток россияне продвинулись на четырех направлениях в Донецкой области.
Также захватчики улучшили реализацию штурмов на позиции ВСУ, однако до идеального результата им еще далеко.
Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
Около 7:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу ударных БпЛА.
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