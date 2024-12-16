За сутки россияне потеряли на фронте 1070 солдат и 12 танков, - Генштаб

За сутки с 15 на 16 декабря, армия России потеряла на фронте 1070 солдат, 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), на протяжении прошлых суток россияне продвинулись на четырех направлениях в Донецкой области.

Также захватчики улучшили реализацию штурмов на позиции ВСУ, однако до идеального результата им еще далеко.

Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Около 7:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу ударных БпЛА.

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