За добу росіяни вбили 4 мешканців Донецької області, ще 17 поранено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1334 осіб, ще 2929 поранено.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За словами Кириленка, ще 17 людей отримали поранення: 14 - в Костянтинівці, 1 - в Бахмуті, 1 - в Часовому Яру.

"За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 - у Костянтинівці та 1 - у Бахмуті", - розповів він.

Як повідомлялось, спочатку було відомо, що троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня.Пізніше кількість поранених зросла - спочатку до 6 осіб, потім - до 14 осіб.

Увечері 28 січня президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Костянтинівки.За його словами, атака на місто є "повсякденністю наших територій". І для того, щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових, зокрема, постачанням ATACMS та іншої подібної зброї.

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