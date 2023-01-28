Ранковий обстріл Костянтинівки: кількість поранених збільшилась втричі

Вранці в суботу, 28 січня росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Наразі вже відомо про трьох загиблих та 6 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вранці 28 січня армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці.

"Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога". - йдеться в повідомленні.

Як додать в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).