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Ранковий обстріл Костянтинівки: кількість поранених збільшилась втричі

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Донбас, Субота 28 січня 2023 12:37
Ранковий обстріл Костянтинівки: кількість поранених збільшилась втричі Фото: окупанти обстріляли житловий квартал Костянтинівки Донецької області 28 січня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці в суботу, 28 січня росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Наразі вже відомо про трьох загиблих та 6 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вранці 28 січня армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці.

"Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога". - йдеться в повідомленні.

Як додать в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, спочатку було відомо, що троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня.

Нагадаємо, вдень 27 січня російські військові також обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.

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