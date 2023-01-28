Зеленський про обстріл Костянтинівки: зробимо все, щоб відкрити постачання ATACMS

Сьогоднішній обстріл Костянтинівки є "повсякденністю наших територій". І для того, щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових, зокрема, постачанням ATACMS та іншої подібної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні о 9:15 ранку російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка, на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих, 14 - поранені. Троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що "такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами".

"Донбас, Харківщина, південь держави… Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності", - додав президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні далекобійні ракети - зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупантів "ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста".

"І я дякую всім - політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання - зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків", - відкреслив глава держави.