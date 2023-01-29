За сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, еще 17 ранены

"За 28 января россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 - в Константиновке и 1 - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 17 человек получили ранения: 14 - в Константиновке, 1 - в Бахмуте, 1 - в Часов Яре.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1334 человек, еще 2929 ранены.