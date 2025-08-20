За добу РФ випустила понад 5600 дронів по Україні, - Генштаб

Минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень. Окупанти здійснили масовані ракетні та авіаційні удари, випустивши понад 150 керованих авіабомб і застосувавши понад 5,6 тисячі дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Російська армія протягом доби завдала чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів. По позиціях ЗСУ було випущено 10 ракет і 153 керовані авіаційні бомби. Також зафіксовано 5611 обстрілів, з них 66 - із реактивних систем залпового вогню, а для атак застосовано 5610 дронів-камікадзе.

Під ударами опинилися райони населених пунктів: Грем’яч (Чернігівщина), Нова Слобода та Чернацьке (Сумщина), Костянтинівка, Добропілля й Іванопілля (Донеччина), Білогір’я та Приморське (Запоріжжя), Одрадокам’янка (Херсонщина).

Дії української авіації та артилерії

Сили оборони завдали ударів по дев’яти районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Також знищено дві ворожі артсистеми та один важливий військовий об’єкт противника.

Напрямки фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з противником.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.