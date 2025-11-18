ua en ru
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

Україна, Вівторок 18 листопада 2025 08:18
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом, протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах:

  • Костянтинівка Донецької області;
  • Миколаївка, Межова, Коломійці Дніпропетровської області;
  • Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області;
  • Козацьке Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Слов’янському напрямку у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки – противник десять разів атакував позиції наших військ.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Оріхівському напрямку окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.
За добу - понад 150 боїв: у Генштабі показали актуальні карти боїв з фронту

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 43 одиниці автомобільної техніки окупантів.

