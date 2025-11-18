ua en ru
Война в Украине

За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

Украина, Вторник 18 ноября 2025 08:18
Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В общем, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 151 боевое столкновение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и осуществили 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам:

  • Константиновка Донецкой области;
  • Николаевка, Межевая, Коломийцы Днепропетровской области;
  • Белогорье, Гуляйполе Запорожской области;
  • Казацкое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Славянском направлении в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки - противник десять раз атаковал позиции наших войск.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников, в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое, Красногорское и Першотравневое.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Яблочное и Зеленый Гай.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Ореховском направлении оккупанты один раз наступали в сторону населенного пункта Приморское.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.
За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 294 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 43 единицы автомобильной техники оккупантов.

