За сутки - более 150 боев: в Генштабе показали актуальные карты боев с фронта
В общем, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 151 боевое столкновение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 61 авиационный удар, применив шесть ракет и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу.
Кроме этого, привлекли для поражения 5130 дронов-камикадзе и осуществили 4336 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 75 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам:
- Константиновка Донецкой области;
- Николаевка, Межевая, Коломийцы Днепропетровской области;
- Белогорье, Гуляйполе Запорожской области;
- Казацкое Херсонской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, а также совершил 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.
На Славянском направлении в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки - противник десять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников, в районах Ступочек и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах Щербиновки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное.
На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое, Красногорское и Першотравневое.
На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Яблочное и Зеленый Гай.
На Ореховском направлении оккупанты один раз наступали в сторону населенного пункта Приморское.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 294 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 43 единицы автомобильной техники оккупантов.