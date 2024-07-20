UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу на фронті знищено літак і 22 артсистеми: втрати окупантів

Фото: на фронті агресор втратив штурмовик і близько тисячі солдатів за добу (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 19 на 20 липня росіяни втратили на війні в Україні штурмовий літак, 990 солдатів та 34 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 565 610 (+990) осіб ліквідовано;  
  • танків - 8257 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 917 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 15 542 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1121 (+1) од.;
  • засоби ППО - 895 (+1) од.;
  • літаків - 362 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 350 (+34) од.;
  • крилатих ракет - 2401 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 968 (+59) од.;
  • спеціальної техніки - 2607 (+14) од.

Нагадаємо, за даними ISW, у Донецькій області росіяни просунулися біля Торецька, Авдіївки та Сіверська.

Вдень 19 липня Сили оборони знищили ворожий штурмовик Су-25.

Крім того, агресор атакував Україну дронами "Шахед". Зафіксовані падіння уламків у Київській, Сумській та Полтавській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України