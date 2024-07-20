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За сутки на фронте уничтожен самолет и 34 артсистемы: потери оккупантов

Фото: на фронте агрессор потерял штурмовик и около тысячи солдат за сутки (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 19 на 20 июля россияне потеряли на войне в Украине штурмовой самолет, 990 солдат и 34 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 565 610 (+990) человек ликвидировано;       
  • танков - 8257 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 917 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 15 542 (+22) ед;
  • РСЗО - 1121 (+1) ед;
  • средства ПВО - 895 (+1) ед;
  • самолетов - 362 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 350 (+34) ед;
  • крылатых ракет - 2401 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 968 (+59) ед;
  • специальной техники - 2607 (+14) ед.

Напомним, по данным ISW, в Донецкой области россияне продвинулись возле Торецка, Авдеевки и Северска.

Днем 19 июля Силы обороны уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Кроме того, агрессор атаковал Украину дронами "Шахед". Зафиксированы падения обломков в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

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