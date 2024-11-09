За добу на фронті знищено 1660 солдат РФ і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Збройні сили України мали успіх в Курській області, однак ворог продовжує тиснути на Донбасі.

Вночі російські терористи масштабно атакували "Шахедами" Одесу.

Внаслідок удару одного з дронів, у місті пошкоджені склади, багатоповерхівки й адміністративні будівлі.

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