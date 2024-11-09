За добу на фронті знищено 1660 солдат РФ і 23 ворожі артсистеми, - ЗСУ

За добу з 8 на 9 листопада, російський агресор втратив на фронті 1660 солдатів, 36 бойових броньованих машин і близько 50 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
За даними ISW, Збройні сили України мали успіх в Курській області, однак ворог продовжує тиснути на Донбасі.
Вночі російські терористи масштабно атакували "Шахедами" Одесу.
Внаслідок удару одного з дронів, у місті пошкоджені склади, багатоповерхівки й адміністративні будівлі.
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