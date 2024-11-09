Удар дронів по Одесі: стали відомі наслідки російської атаки (фото)

В Одесі в результаті ворожої повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе у ніч проти 9 листопада були пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду .

Зазначається, що в одному з районів міста пошкоджень зазнали декілька багатоповерхових будинків та будинки в приватному секторі.

Також були пошкоджені адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.

При цьому в міськраді додали, що дані щодо можливих постраждалих наразі уточнюються.

Наслідки російської повітряної атаки на Одесу у ніч проти 9 листопада (фото: t.me/odesacityofficial)

Оновлено о 04.00

Виконувач обов'язки Одеського міського голови Олександр Філатов заявив, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби.

За його словами, буде розгорнуто міський оперативний штаб "для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА".

Атака "Шахедів" на Одесу

Нагадаємо, ввечері 8 листопада російські загарбники запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні для повітряної атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, група "Шахедів" прямувала у бік Одеської області - зокрема курсом на Одесу та Затоку.

Пізніше стало відомо про атаку "Шахедів" на Одесу та район - зокрема, в Одесі пролунала серія вибухів, велася робота сил та засобів ППО.

Згодом одеські ЗМІ повідомили про пожежу у житловому комплексі в одному з районів міста через "приліт" під час повітряної атаки.