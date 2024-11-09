За сутки на фронте уничтожены 1660 солдат РФ и 23 вражеские артсистемы, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, однако враг продолжает давить на Донбассе.

Ночью российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Одессу.

В результате удара одного из дронов, в городе повреждены склады, а также многоэтажные и административные здания.

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