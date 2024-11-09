ЗСУ просунулися у Курській області, а ворог тисне на Донбасі: карти ISW

Українські війська просунулися в північну частину Новоіванівки Курської області. Між тим фіксується просування російських окупантів на південь від Часового Яру, на південний схід від Курахового та на північ від Вугледара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися до північно-західного краю головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що ЗСУ незначно просунулися до бурелому в північній частині Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ посилили свої атаки в Коренівському районі, хоча інші блогери розповідали, що лінія фронту залишилася в основному незмінною попри посилення бойових дій.

Російські "воєнкори" також стверджували, що бої йдуть особливо інтенсивно в районі Новоіванівки та поблизу Дар'їно, і що війьська РФ просунулися на південну околицю Плехово.

Російські джерела, зокрема Міноборони РФ, стверджували, що бої тривають поблизу Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Зеленого Шляху, Погребків, Малої Локні та Старої Сорочини.

В Міноборони РФ також стверджували, що російські війська начебто відбили українську атаку в Глушківському районі біля Нового Путі.

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України в ніч проти 8 листопада завдали удару дронами по нафтопереробному заводу в Саратовській області, в результаті чого було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

На кадрах у соцмережах було видно пожежу біля Саратовського обласного нафтопереробного заводу в Заводському районі Саратовської області.

Місцевий Telegram-канал писав, що начебто уламки збитого українського безпілотника впали на мазутний бак і спецустановку НПЗ.

В ISW зазначили, що Саратовський нафтопереробний завод є дочірнім підприємством російської державної нафтової компанії "Роснефть" і, як повідомляється, виробляє 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 7 і 8 листопада продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська Харківської області, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

7 і 8 листопада російські загарбники продовжували наступати на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

Російські джерела стверджували, що путінські війська захопили смугу біля Кучерівки та залізничну станцію та позицію ЗСУ поблизу Петропавлівки, й просунулися до лісистої місцевості поблизу Колісників, але в ISW не спостерігали візувальних підтверджень.

Речник бригади ЗСУ, яка діє в районі Куп'янська, заявив, що окупанти обмежують використання бронетехніки та танків на цьому напрямку, але часто проводять піхотні штурми, а погіршення погодних умов зменшує операції авіації РФ та частоту завдання авіаударів.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися в напрямку Зеленого Гаю та Копанки, та далі в районі Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Кіндрашівки, поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Лозової, Вишневого, Першотравневого, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянки і Григорівки 7 і 8 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 7 і 8 листопада продовжували наступ на Сіверському напрямку біля Білогорівки, Виїмки та Переїзного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нещодавно просунулися на північ від Івано-Дар'ївки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Часового Яру. Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що загарбники просунулися до північного району шахти на схід від Ступочок.

Російські блогери стверджували, що російські підрозділи захопили шахту та перетнули ділянку каналу Сіверський Донець - Донбас на південний захід від Кліщіївки.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися приблизно на 3 км вздовж північного та південного флангів Часового Яру, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти продовжували наступальні операції в районі Бондарного, в межах самого Часового Яру та в районі Білої Гори та Ступочок 7 і 8 листопада.

7 і 8 листопада війська РФ продовжували наступ у районі Торецька та на південний захід від Торецька в напрямку Щербинівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські окупанти 8 листопада продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися біля Новоолександрівки, Селидового, до Григорівки та в напрямку Петрівки та Юрівки.

Один російський блогер розповідав, що війська РФ просунулися до 400 метрів у напрямку Юрівки, разом з тим в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

7 і 8 листопада російські окупанти наступали в районі Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Крутого Яру, Сухого Яру, Лисівки, Селидового, Григорівки і Вишневого.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний схід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 листопада, свідчать про те, що окупанти трохи просунулися вздовж траси Н-15 Курахове - місто Запоріжжя під час механізованого штурму чисельністю у взвод на південний схід від Курахового.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Курахівському напрямку, заявив, що ворог атакує Курахове з півночі та півдня, і що окупанти посилюють темпи своїх атак, незважаючи на погані погодні умови.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в напрямку Зорі та до центральної частини Сонцівки, біля Новоселидівки та Вознесенки, а також уздовж північного берега Курахівського водосховища біля Іллінця та до Берестків.

Російські джерела також повторили заяви, що путінські війська захопили Кремінну Балку (на північ від Курахового), проте експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

7 і 8 листопада війська РФ продовжували наступальні дії в районі Сонцівки, Новодмитрівки, Новоселидівки, Вознесенки, Кремінської Балки, Іллінця, Берестків і в напрямку Старих Тернів.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північ від Вугледара. Геолокаційні кадри від 8 листопада свідчать, що війська РФ трохи просунулися на північ від Богоявленки.

Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ просунулися приблизно на 1,6 км на північ від Богоявленки та просунулися у сусідній лісистій місцевості на північний схід від Богоявленки.

Декілька російських блогерів стверджували, що путінські війська просунулися на 600 метрів на північний схід від Вугледара та в районі до 6,3 км завширшки та 2 км завглибшки на північ від Ясної Поляни та на схід від Максимівки.

Війська РФ продовжували наступати в районі Антонівки, Катеринівки та Єлизаветівки, біля Богоявленки і Трудового, коло Максимівки, Сухих Ялів і Розлива 7 і 8 листопада.

"Південна вісь"

8 листопада на заході Запорізької області в районі Новоандріївки тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

8 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 8 листопада, протягом для на фронті відбулося вже 164 бойових зіткнень.

В Силах оборони України зазначили, що Покровський напрямок лишається одним з найгарячіших, і що тут, зокрема, за день було знешкоджено 290 російських окупантів.