За добу на фронті знищено 1280 російських солдатів і 5 танків, - ЗСУ

За останню добу з 25 на 26 березня, російська армія втратила на війні з Україною 1280 солдатів, 17 артилерійських систем і 77 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Білгородській області, однак росіяни тиснуть на трьох напрямках.
Минулої ночі російські загарбники масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Зокрема, в місті Охтирка Сумської області БпЛА пошкодили об'єкти на території ринку, на місці влучань спалахнула пожежа.
Крім того, терористи атакували "Шахедами" Кривий Ріг. У місті зафіксовано багато влучань і пожеж.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.