За сутки на фронте уничтожены 1280 российских солдат и 5 танков, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, однако россияне давят на трех направлениях.

Прошлой ночью российские захватчики масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В частности, в городе Ахтырка Сумской области БпЛА повредили объекты на территории рынка, на месте попаданий вспыхнул пожар.

Кроме того, террористы атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе зафиксировано много попаданий и пожаров.

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