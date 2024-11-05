За добу на фронті знищено 1260 російських солдатів і 15 ворожих танків, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони просунулися в Харківській області та біля Торецька. Однак росіяни тиснуть на п'яти напрямках.

Вночі агресор вкотре запускав по Україні дрони типу "Шахед".

У Києві за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Працювали сили ППО.

Також загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Є постраждалі.

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