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За добу на фронті знищено 1260 російських солдатів і 15 ворожих танків, - ЗСУ

Фото: військові продовжують нещадно знищувати російського ворога (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 4 на 5 листопада, росіяни втратили на фронті 1260 солдатів, дві системи ППО і понад 40 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 701 650 (+1260) осіб ліквідовано;
  • танків - 9208 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 581 (+43) од.;
  • артилерійських систем - 20 150 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1245 од.;
  • засоби ППО - 996 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 309 (+29) од.;
  • крилатих ракет - 2631 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 278 (+41) од.;
  • спеціальної техніки - 3587 од.

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, Сили оборони просунулися в Харківській області та біля Торецька. Однак росіяни тиснуть на п'яти напрямках.

Вночі агресор вкотре запускав по Україні дрони типу "Шахед".

У Києві за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Працювали сили ППО.

Також загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Є постраждалі.

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