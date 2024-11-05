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За сутки на фронте уничтожены 1260 российских солдат и 15 вражеских танков, - ВСУ

Фото: военные продолжают беспощадно уничтожать российского врага (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 4 на 5 ноября, россияне потеряли на фронте 1260 солдат, две системы ПВО и свыше 40 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 701 650 (+1260) человек ликвидировано;
  • танков - 9208 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 581 (+43) ед;
  • артиллерийских систем - 20 150 (+29) ед;
  • РСЗО - 1245 ед;
  • средства ПВО - 996 (+2) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 309 (+29) ед;
  • крылатых ракет - 2631 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 278 (+41) ед;
  • специальной техники - 3587 ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Силы обороны продвинулись в Харьковской области и возле Торецка. Однако россияне давят на пяти направлениях.

Ночью агрессор в очередной раз запускал по Украине дроны типа "Шахед".

В Киеве за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Работали силы ПВО.

Также захватчики обстреляли управляемыми авиабомбами Харьков. Есть пострадавшие.

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