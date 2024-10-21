За добу на фронті сталася рекордна кількість боєзіткнень: де було найгарячіше

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, 54 авіаційних удари із застосуванням 99 керованих авіабомб (КАБів), більш як 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Дві атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами, ще дві - тривають.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. Чотири атаки досі тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ 20 разів. Ворог намагався просунутися в напрямку Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва. Дев’ятнадцять атак противника нашим підрозділам вдалося відбити, ще одне боєзіткнення триває у районі Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Івано-Дар’ївки. Водночас, російські окупанти скинули 11 КАБів у районі Сіверська.

На Краматорському напрямку мали місце два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, усі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами. Ворог скинув 4 авіабомби в районах населених пунктів Часів Яр та Стінки.

Агресор чотири рази намагався вклинитися у нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака ще триває.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби, окупанти у районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака ще триває.

На Покровському напрямку з початку доби ворог здійснив 45 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається у районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Загалом, 41 атаку на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 490 осіб вбитими та пораненими, з них безповоротні - 257 осіб. Знищено один танк, дев’ять БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, два танки, три БТР, чотири автомобілі, дві ворожих гармати та один мотоцикл були пошкоджені.

На Курахівському напрямку найгарячіша ситуація за добу. На цей час доби нараховується 53 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили 51 атаку противника, дві атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинені в районі Богоявленки, один - біля Новоукраїнки. Ще три бої тривають. Ситуація контрольована Силами оборони України. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Новодарівки, Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

В Курській області Сили оборони України продовжують операцію. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 43 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.