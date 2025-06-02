За добу ДТЕК повернув світло для понад 35 тисяч родин після обстрілів

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 67 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 115 тисяч родин.

Додамо, що російські війська постійно обстрілюють територію України. Зокрема, часто окупанти гатять по об'єктам енергетики. Так, російські війська атакували Запоріжжя 30 травня. Тоді без світла залишились понад 13 тисяч абонентів в Запоріжжі через обстріл об'єкта інфраструктури.

А на початку березня росіяни атакували FPV-дронами Миколаївську область. Фіксувались пошкодження та відключення світла в декількох селах.

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