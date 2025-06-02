За сутки ДТЭК вернул свет для более 35 тысяч семей после обстрелов

Отключения света в Украине

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей.

Добавим, что российские войска постоянно обстреливают территорию Украины. В частности, часто оккупанты бьют по объектам энергетики. Так, российские войска атаковали Запорожье 30 мая. Тогда без света остались более 13 тысяч абонентов в Запорожье из-за обстрела объекта инфраструктуры.

А в начале марта россияне атаковали FPV-дронами Николаевскую область. Фиксировались повреждения и отключения света в нескольких селах.

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