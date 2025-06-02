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За добу ДТЕК повернув світло для понад 35 тисяч родин після обстрілів

Україна, Понеділок 02 червня 2025 12:22
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За добу ДТЕК повернув світло для понад 35 тисяч родин після обстрілів Фото: за добу ДТЕК повернув світло для понад 35 тисяч родин в двох регіонах (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло для понад 35 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей. Їх домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що останню добу енергетики продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання. Завдяки цьому на Донеччині їм вдалося повернути світло у 6 тисяч осель місцевих мешканців.

Тим часом на Дніпропетровщині за 31 травня енергетики відновили електропостачання 29 тисячі домівок жителів області. Попри небезпеку ремонтні бригади продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 67 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 115 тисяч родин.

Додамо, що російські війська постійно обстрілюють територію України. Зокрема, часто окупанти гатять по об'єктам енергетики. Так, російські війська атакували Запоріжжя 30 травня. Тоді без світла залишились понад 13 тисяч абонентів в Запоріжжі через обстріл об'єкта інфраструктури.

А на початку березня росіяни атакували FPV-дронами Миколаївську область. Фіксувались пошкодження та відключення світла в декількох селах.

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