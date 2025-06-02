За сутки ДТЭК вернул свет для более 35 тысяч семей после обстрелов

За последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет для более 35 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей. Их дома были обесточены из-за вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК .

Тем временем на Днепропетровщине за 31 мая энергетики восстановили электроснабжение 29 тысяч домов жителей области. Несмотря на опасность ремонтные бригады продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Отмечается, что последние сутки энергетики продолжали работать над восстановлением сетей и оборудования. Благодаря этому в Донецкой области им удалось вернуть свет в 6 тысяч домов местных жителей.

Отключения света в Украине

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей.

Добавим, что российские войска постоянно обстреливают территорию Украины. В частности, часто оккупанты бьют по объектам энергетики. Так, российские войска атаковали Запорожье 30 мая. Тогда без света остались более 13 тысяч абонентов в Запорожье из-за обстрела объекта инфраструктуры.

А в начале марта россияне атаковали FPV-дронами Николаевскую область. Фиксировались повреждения и отключения света в нескольких селах.

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