За добу більше сотні зіткнень: Генштаб показав карти бойових дій

Протягом минулої доби на фронті відбулось 109 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одну радіолокаційну станцію та чотири артилерійські системи противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

На Краматорському напрямку відбулося чотири штурмові дії у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне.

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка загарбники здійснили два марні штурми.

На Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших оборонців.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 30 атак противника.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 878 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1350 солдатів. Також Сили оборони знищили: