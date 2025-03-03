Втрати РФ з 2022 року перевищили 878 тисяч солдатів, - Генштаб
За останню добу, з 2 на 3 березня, російська армія втратила у боях проти України 1350 військових. Всього з 2022 року, втрати РФ перевищили 878 тисяч солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 878 070 (+1350) осіб;
- танків - 10 252 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 21 290 (+16) од.;
- артилерійських систем - 24 019 (+60) од.;
- РСЗВ - 1306 од.;
- засоби ППО - 1093 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 655 (+61) од.;
- крилатих ракет - 3085 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39 327 (+109) од.;
- спеціальної техніки - 3763 од.
Нагадаємо, що станом на вечір, 2 березня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком учорашнього дня - був Курський. Там Сили оборони України відбивали 30 атак противника.
"Крім того, авіація ворога завдала 14 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 398 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню", - додали в Генштабі про ситуацію в Курській області.
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