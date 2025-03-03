Втрати РФ з 2022 року перевищили 878 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу, з 2 на 3 березня, російська армія втратила у боях проти України 1350 військових. Всього з 2022 року, втрати РФ перевищили 878 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вечір, 2 березня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком учорашнього дня - був Курський. Там Сили оборони України відбивали 30 атак противника.

"Крім того, авіація ворога завдала 14 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 398 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню", - додали в Генштабі про ситуацію в Курській області.

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