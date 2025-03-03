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Втрати РФ з 2022 року перевищили 878 тисяч солдатів, - Генштаб

Понеділок 03 березня 2025 08:00
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Втрати РФ з 2022 року перевищили 878 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 2 на 3 березня, російська армія втратила у боях проти України 1350 військових. Всього з 2022 року, втрати РФ перевищили 878 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 878 070 (+1350) осіб;
  • танків - 10 252 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 290 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 24 019 (+60) од.;
  • РСЗВ - 1306 од.;
  • засоби ППО - 1093 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 655 (+61) од.;
  • крилатих ракет - 3085 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 39 327 (+109) од.;
  • спеціальної техніки - 3763 од.

Втрати РФ з 2022 року перевищили 878 тисяч солдатів, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на вечір, 2 березня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком учорашнього дня - був Курський. Там Сили оборони України відбивали 30 атак противника.

"Крім того, авіація ворога завдала 14 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 398 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню", - додали в Генштабі про ситуацію в Курській області.

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Втрати РФ з 2022 року перевищили 878 тисяч солдатів, - Генштаб
Втрати РФ з 2022 року перевищили 878 тисяч солдатів, - Генштаб
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