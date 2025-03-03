За сутки более сотни столкновений: Генштаб показал карты боевых действий
За прошедшие сутки на фронте состоялось 109 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, одну радиолокационную станцию и четыре артиллерийские системы противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз неподалеку Нового, Ямполовки и Новомихайловки.
На Краматорском направлении произошло четыре штурмовых действия в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 18 атак агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улаклы.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное.
На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Нестерянка и Новоданиловка захватчики совершили два бесполезных штурма.
На Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников.
На Северском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 30 атак противника.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 878 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1350 солдат. Также Силы обороны уничтожили:
- 11 танков;
- 16 боевых бронированных машин;
- 60 артиллерийских систем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.